شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية الشيوخ": السيادة المصرية خط أحمر ومصر داعية للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس والأمن القومى المصرى خط أحمر، منتقدا الادعاءات الكاذبة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضى المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبى الحدود.

وأكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهى مجرد مزاعم كاذبة وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع، خاصة وأن العالم يعلم ويرى ويشاهد دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على استقرار أمن المنطقة بالكامل، وأن استمرار عملية النزاع والحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل يعنى عدم استقرار المنطقة.

وأشار النائب عصام هلال، إلى أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على ذلك، وتدعو دائما لحل القضية من خلال حل الدولتين للوصول لحل جذرى، وسبق وأن حشدت راى عام عالمى رافض للتهجير جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، وفى كل الخطابات تدعو الدولة المصرية لإعلاء لغة الحوار وإرساء قواعد السلام، وفى نفس الوقت تحذر من المساس بأمنها القومى وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر ممنوع الاقتراب منها، وأن الجميع يقف على قلب رجل واحد لعدم المساس بالأمن القومى المصرى قيادة وشعبا وجيشا وشرطة، الجميع فى خندق واحد للدفاع عن السيادة المصرية.