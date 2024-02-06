اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "التشاور في هذه المرحلة ضروري لابل اكثر ضروري".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بعد لقائه بري: التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل اكثر من ضروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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