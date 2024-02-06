شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"مستقبل وطن": مصر قادرة على حماية سيادتها وأمنها القومى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن السيادة المصرية خط أحمر ولن يقبل أحد المساس بها بأى شكل من الأشكال، وفى نفس الوقت حريصة على استقرار المنطقة، منتقدا المزاعم والأكاذيب التى يطلقها بعض المسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضى المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبى الحدود.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن هذه المزاعم لا أساس لها على الإطلاق وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وأن أى ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التى تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح، هو كلام فارغ ومثير للسخرية، خاصة وأن العالم يرى ويعلم ويشاهد حجم الجهود التى قامت بها مصر فى آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية فى سيناء، ومن ثم هذا الحديث مجرد إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار المنطقة بالكامل، وسبق وأن حذرت مرارا وتكرارا من تصاعد عمليات العنف فى المنطقة، وأن حل القضية الفلسطينية يبدأ من خلال حل القضية الفلسطينية، وتبذل جهود غير عادية لحل الأزمة واستطاعت مصر حشد رأى عام عالمى لمنع تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، ونجحت بشكل كبير فى كشف للعالم ما يجرى على الأراضى الفلسطينية من ممارسات إجرامية لجيش الاحتلال.