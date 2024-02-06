شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: الرئيس السيسي يؤمن بقدرات الشعب المصرى فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار اقتصادى أكثر عمقًا وشمولًا، بمشاركة مختلف الأطراف، بما فى ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء، تكمن فى تقدير الرئيس لقيمة استدعاء الشعب المصرى وقدراته فى مواجهة الأزمات.

وأشار فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنها تعكس ثقته فى وجود كفاءات خارج الإطار الرسمى لديها من الحلول والأفكار " الثمينة " التى تمكن الدولة من تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتى تتشابك مع أزمات إقليمية أو دولية، كثفت آثارها على الحياة اليومية للمواطن.

وأكد مساعد رئيس "التجمع"، أن التحضير الجيد لمثل هذا الحوار، ومشاركة المختصين والخبراء فى الشأن الاقتصادى سيضمن نجاحه، بشرط تقديم حلول ورؤى قابلة للتنفيذ، وفقًا للمحددات الداخلية والخارجية للأزمة، بعيدًا عن المزايدات السياسية، أو الاكتفاء بتقديم اللوم للحكومة التى عليها أن تتعامل بشفافية خلال الحوار وتقديم المعلومات اللازمة لضمان جدية الحوار.

وطالب مساعد رئيس حزب التجمع بعدم إذاعة الجلسات على الهواء نظرًا لخصوصية الموضوع، وقطع الطريق على هواة "الترند".