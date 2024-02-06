شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يتفقد أجنحة المؤسسات القومية بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أجنحة المؤسسات الصحفية القومية المشاركة في أعمال الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتختتم فعالياته اليوم، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشملت الجولة تفقد أجنحة مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" وروزا اليوسف ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع ،و استمع الشوربجي إلى شرح من المسؤولين عن أجنحة المؤسسات بالمعرض حول المطبوعات والكتب و نسب الإقبال التى فاقت التوقعات والخصومات الكبيرة ونسب المبيعات التى ارتفعت بنحو 25٪ ، وأثنى على مجهودات العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ووجه بتعظيم الاستفادة من نقاط التميز التى تمتلكها المؤسسات في مجالات الطبع والنشر والمطبوعات التاريخية التي تعرضها بشكل حصري.

وأشار الشوربجي إلى المشاركة المتميزة من المؤسسات الصحفية القومية في المعرض بما يؤكد على دورها التنويري والتثقيفي المتزايد كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية.

كما تفقد رئيس الهيئة عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وأطلع الشوربجي على بعض الفعاليات والأنشطة، وزار المنطقة المخصصة للأطفال وشاهد بعض العروض الاحتفالية للأطفال وورش التلوين التى تشرف عليها مجلة علاء الدين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس التحرير، وحرص على لقاء عدد من الزائرين والتحدث معهم.

وخلال الجولة التقى المهندس عبدالصادق الشوربجي، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وقدم التهنئة على النجاح الكبير للمعرض والتنظيم الرائع، وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع هيئة الكتاب خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش الجولة، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث ثقافي كبير ومهم جدا ويعد واحدا من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط والعالم، وأشار إلى أن المعرض أحد أهم الفعاليات الثقافية السنوية الكبرى فى مصر والمنطقة، ويلعب دوراً بالغ الأهمية فى نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الحوار الحضارى بين مختلف الثقافات والشعوب وجسر قوي للتبادل الثقافي والفكرى.

وعبر الشوربجي عن سعادته بالنجاح الكبير والمبهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه الدورة التى شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا وغير مسبوق من كافة الأعمار بنحو 5 ملايين زائر، الأمر الذي يؤكد حرص المواطنين واهتمامهم بالثقافة وتحصيل العلم والمعرفة.

ووجه الشوربجي التهنئة والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلال فعالياته المتنوعة والمتميزة، وأكد أن هذا التنظيم الرائع يعكس حرص الدولة على خروج المعرض بصورة تليق بريادة مصر الثقافية.

رافق رئيس الهيئة، خلال الجولة، د. أحمد مختار، وكيل الهيئة،المستشار عادل بريك، وليد عبد العزيز، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، ومن المؤسسات القومية ، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، هبة الله صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، أحمد مصطفى عمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع.