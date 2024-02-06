اخبار العالم

المخابرات تكشف صفقة أسلحة كورية شمالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر المخابرات تكشف صفقة أسلحة كورية شمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - كشف مسؤولون استخباراتيون متحالفون مع الولايات المتحدة الأمريكية أن موسكو ربما تحاول مساعدة بيونغ يانغ في الوصول إلى النظام المالي الدولي مقابل الصواريخ والذخيرة التي تقدمها لها.

وأظهرت صحيفة «نيويورك تايمز» صورة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في ديسمبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل صورة حديثة عن ما قيل إنه «صاروخ باليستي عابر للقارات»، نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، عبر وكالة أسوشيتد برس العالمية.

وبحسب الصحيفة يتضح أن روسيا سمحت بالإفراج عن ملايين الدولارات من الأصول الكورية الشمالية المجمدة الأمر الذي سيساعد حليفتها المعزولة في الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية.

وبينت الصحيفة أن المساعدة الروسية جاءت بعد نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكره حلفاء الولايات المتحدة ومسؤولون في المخابرات الغربية تحدثوا للصحيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات تكشف صفقة أسلحة كورية شمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا