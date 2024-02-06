المخابرات تكشف صفقة أسلحة كورية شمالية

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وأظهرت صحيفة «نيويورك تايمز» صورة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في ديسمبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل صورة حديثة عن ما قيل إنه «صاروخ باليستي عابر للقارات»، نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، عبر وكالة أسوشيتد برس العالمية.
وبحسب الصحيفة يتضح أن روسيا سمحت بالإفراج عن ملايين الدولارات من الأصول الكورية الشمالية المجمدة الأمر الذي سيساعد حليفتها المعزولة في الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية.
وبينت الصحيفة أن المساعدة الروسية جاءت بعد نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكره حلفاء الولايات المتحدة ومسؤولون في المخابرات الغربية تحدثوا للصحيفة.
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