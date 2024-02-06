300 وزير في القمة العالمية للحكومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحفل الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات، التي ستعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بأجندة ثرية، إذ تضم ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالميا تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) ستجمع الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات على منصتها رؤساء دول وحكومات، وسيعقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، كما ستشهد حضور أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفدا حكوميا ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وثمانية من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتعتبر «القمة» منصة عالمية وطاولة مستديرة لأهم الاجتماعات العالمية التي تناقش مصير حكومات المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة، فبالإضافة إلى أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية في اجتماعات عالمية، ستستضيف القمة قيادات عالمية من القطاع الخاص، إضافة إلى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.

وقال محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، «إن النسخة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تحظى بأهمية كبيرة على الأصعدة كافة»، مشيرا إلى أن تواجد عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورؤساء دول ورؤساء حكومات الذين يمثلون طموحات دولهم في تلك القمة، بجانب استضافة رؤساء المنظمات الدولية، يؤكد أهمية هذه الدورة لمناقشة الملفات المطروحة.

ولفت مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إلى وجود تركيز كبير على القطاع الخاص من خلال تواجد قادة مؤسسات القطاع الخاص العالميين لتبادل الحلول في القطاعات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، وإدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وقطاع الطاقة، والتغير المناخي والتعليم والصحة، مؤكدا أن هذا التواجد الدولي يلبي حاجة الحكومات من أجل تصميم نموذج جديد للعمل الحكومي وبالتالي يلبي طموحات المجتمعات.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات، 15 منتدى عالميا تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

القمة العالية للحكومات: