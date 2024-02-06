اعتقالات وأنباء عن انقلاب جديد في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ذكر تقرير إخباري أن استخبارات الجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان اعتقلت عددا من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لـ «انقلاب»، نفت مصادر عسكرية سودانية الأمر جملة وتفصيلا لقناة «العربية»، وأكدت أن ما تناقلته الصحف المحلية حول وجود ترتيب لمحاولة انقلابية في البلاد انطلاقا من أم درمان لا أساس له من الصحة.

واعتبرت أن الهدف من تلك الإشاعات خلق الإحباط والتشويش على عمليات التقدم والانفتاح التي تمت في مدينة أم درمان أخيرا من جانب القوات المسلحة.

وكانت مصادر أخرى أفادت أن الاعتقالات تتعلق بمخالفة بعض التعليمات العسكرية، نافية أن يكون لها أي علاقة بما أشيع في صحيفة «السوداني» عن محاولة انقلاب، كما أوضحت أن عددا من الضباط اعتقل لقيامهم بحملة عسكرية ضد قوات الدعم في أم درمان دون التنسيق مع القيادة العسكرية، ولفتت إلى أن هؤلاء الضباط مشهود لهم بالكفاءة.

وكانت صحيفة «السوداني» قالت «إن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية».

وأضاف المصدر «إن الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة؛ ضبطا وربطا وتعليما، ويمثلون روح متحركات أم درمان الحالية، وخاضوا معارك شرسة ضد العدو؛ وكبدوه خسائر فادحة وأجبروه على التراجع... هؤلاء الضباط لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي، لم نشهد لهم أي مخالفة تعليمات أو تحريض ضد القيادة طوال تاريخ عملهم».

وتابع «يبدو أن هناك خللا ما في هذا الأمر، لا طبعهم ولا حتى ذكاؤهم يجعلهم يقومون بمثل هذا التحرك ضد القيادة من تلك المنطقة تحديدا، فالانقلاب ليس هذا مكانه؛ لكل من يعلم استراتيجية عسكرية».

ويعيش السودان منذ منتصف أبريل الماضي على وقع حرب دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو.

ولم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية حتى الساعة في جعل طرفي النزاع يجلسان معا من أجل حل الأزمة، وتسببت المواجهات المستمرة بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.