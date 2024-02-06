الصومال تكبد  الخوارج خسائر فادحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي العقيد فارح كوشن أن ميليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة جراء عمليات عسكرية جرت بمحافظة هيران وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن العقيد كوشن قوله إن العمليات العسكرية شملت غارات جوية وميدانية جرت في مناطق عدة تابعة لمدينة آدم يبال أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الخوارج.

ودعا السكان المحليون في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية إلى التعاون والعمل مع الجيش لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين.