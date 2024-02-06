الصومال تكبد  الخوارج خسائر فادحة

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن العقيد كوشن قوله إن العمليات العسكرية شملت غارات جوية وميدانية جرت في مناطق عدة تابعة لمدينة آدم يبال أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الخوارج.
ودعا السكان المحليون في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية إلى التعاون والعمل مع الجيش لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين.
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