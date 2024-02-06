جنوب لبنان يقصف ثكنة إسرائيلية ويصيب جنديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة جراء قذائف أطلقت من جنوب لبنان. وأعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة إسرائيلية بصاروخين وإصابتها بشكل مباشر، وذكر أنهم استهدفوا ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة.

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