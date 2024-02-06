شكرا لقرائتكم خبر البديوي: دول الخليج فزعت للدول المتضررة من الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون ولتحقيق العدالة الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي، فزعت لتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، إيمانا من قادة دول المجلس بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني.

وأشار خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية بالدوحة، إدراك قادة دول المجلس، بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم.

وأشار إلى أنه مع تزايد الصراعات والحروب ظهر استخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليا في وقتنا الحاضر فيما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعد محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأفاد أن أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، في حين تشهد بعض المناطق العربية عددا من الصراعات، أثرت على المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانا لأغلب الإمدادات الدولية، وقد أثرت هذه الصراعات بشكل سلبي على حركة السفن وارتفاع التأمين وبالتالي التأثير مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، كما يجب عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، التي ستؤثر أيضا في كفاءة المخزون الغذائي.

وأشاد بأهداف المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، الذي سيسهم في توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.