شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: واشنطن تدرك حجم الدور المصرى لتسوية النزاعات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجانب الأمريكي يدرك جيدًا حجم الدور المصري في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بات لزاما على المجتمع الدولي التدخل لإنهائها، بعدما تورط الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا على غزة.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه مصر عن تسلمها ردًا من حماس على المقترح المصري الذي يفضي بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة لإجراء مزيد من التشاور حول إنهاء الحرب.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن مصر تقوم بدور كبير على المستوى الدبلوماسي من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، الذين يعانون مأساة إنسانية غير مسبوقة، بسبب الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
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