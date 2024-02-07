ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس، تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.