ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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