انت الان تتابع خبر بمشاركة ميسي.. خسارة جديدة لانتر ميامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى عكس جماهير هونج كونج التي غضبت من عدم مشاركة المتوّج بلقب كأس العالم 2022 على أرض الملعب بمواجهة منتخبٍ من نجوم الدوري الأحد الماضي، سُعِد المشجعون اليابانيون الذين بلغ عددهم 28614 برؤية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق على الاستاد الوطني.ودخل ميسي بديلاً في الدقيقة 60 وسط هتافات المشجّعين الذين استمتعوا بتمريراته الدقيقة وبعض اللمسات الساحرة.

وكانت هناك مخاوف من عدم مشاركة ميسي، إذ قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب. لكنني أشعر بتحسن كبير وآمل أن أتمكن من اللعب. اليوم (الثلاثاء) بعد الظهر سنتدرب وسأحاول. لدي شعور جيد مقارنة بما كنت عليه".

وفي أبرز فرص المباراة، كان ميسي قريباً من التسجيل حين انفرد بالحارس بويل أوبينا أوبي (79)، بالإضافة إلى تسديدة من الأوروجوياني لويس سواريز إلى جانب القائم ومثلها من يويا أوساكا ارتدّت من العارضة.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض ولم يشارك ميسي فيها.

ويلعب الفريق الأمريكي مباراة ودية أخرى على أرضه أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ الموسم الجديد للدوري في 21 شباط/فبراير الحالي.

