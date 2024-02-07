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السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في السودان

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء /واس/ أن الخريجي بحث أيضا اليوم /الأربعاء/، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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