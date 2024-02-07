شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: "توجيهات الرئيس تدل على إنه عايش وسطنا وحاسس بالناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخطيطه المتواصل لرفع المعاناة على الشعب، قائلا: "رئيس عايش معانا ووسطنا وحاسس بالناس"، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا والظروف الاقتصادية التي يعانى منها أغلب دول العالم كانت تحتاج لمثل هذه القرارات، وهو ما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بكل المصريين.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وسط ارتفاع الأسعار وجشع التجار، ويحاول التدخل بكل الأشكال لتخفيف العبء من على المواطنين وجميع فئات المجتمع، وأنهى حديثه قائلا: "الحمد لله البلد بخير وهانقف على رجلينا وهانواجه كل التحديات الداخلية والخارجية طالما هناك رئيس يشعر بنا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر اليوم قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.