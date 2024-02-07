شهادة امتثال المباني.. مخالفات مباني ضروري عدم وجودها لإصدار الشهادة

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت شهادة امتثال المباني مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قُرب انتهاء المهلة التصحيحية لإصدارها.
وأوضحت الوزارة أن "شهادة امتثال المباني"، تضمن التزام ملّاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حقّ الانتفاع، بمعالجة وإخلاء مبانيهم من عناصر التشوه البصري حتى يتم توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة بجانب الارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
شهادة امتثال المباني..موعد انتهاء المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات
ووفق لوسائل الإعلام السعودية فإن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال المباني تنتهي يوم 16 فبراير الجاري، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في "تطبيق بلدي".
وأشارت الوزارة إلى أن هناك دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" على اصحاب المباني الاطلاع عليه.
شهادة امتثال المباني.. المخالفات التي يجب أن تخلو المباني منها
ونستعرض في السطور التالية أبرز المخالفات التي يجب أن تخلو المباني منها لإصدار شهادة امتثال المباني:
- عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
- وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وتتضمن المخالفات تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص، ووجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
- وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة.
- وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
- وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع.
- وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
- وضعَ المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعُها عن البناء أكثرَ من مترين.
- عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحالّ للاشتراطات البلدية.
- وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى.
- وجود لوحات إعلانية لمحالّ تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية.
- وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.