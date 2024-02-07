شهادة امتثال المباني.. مخالفات مباني ضروري عدم وجودها لإصدار الشهادة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت شهادة امتثال المباني مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قُرب انتهاء المهلة التصحيحية لإصدارها.

وأوضحت الوزارة أن "شهادة امتثال المباني"، تضمن التزام ملّاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حقّ الانتفاع، بمعالجة وإخلاء مبانيهم من عناصر التشوه البصري حتى يتم توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة بجانب الارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.

شهادة امتثال المباني..موعد انتهاء المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فإن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال المباني تنتهي يوم 16 فبراير الجاري، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في "تطبيق بلدي".

وأشارت الوزارة إلى أن هناك دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" على اصحاب المباني الاطلاع عليه.

شهادة امتثال المباني.. المخالفات التي يجب أن تخلو المباني منها

ونستعرض في السطور التالية أبرز المخالفات التي يجب أن تخلو المباني منها لإصدار شهادة امتثال المباني: