شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الرئيس السيسي يتدخل فى الوقت المناسب لرفع العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، عن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى، قائلا:"الأمر ليس بجديد على الرئيس السيسى ولا القيادة المصرية، والتى بدأت برامج الحماية الاجتماعية منذ 2015 وفى توالى وتتابع كبير وإحساس كبير بالمواطن المصرى".

وأضاف هشام عنانى، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى يشعر بأن هناك أعباء كثيرة وتحديات اقتصادية كبيرة وأزمة اقتصادية عالمية، ويتدخل فى التوقيت الحاسم فى محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، ونشيد بهذه الخطوة إشادة كاملة.

أوضح هشام عنانى، أن الحماية الاجتماعية هى اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين، وهذه الحزمة ستخفف العبء عن الأفراد والجماعات والأسر المصرية والخاصة بكبار السن، وتقريبا جميع الفئات.