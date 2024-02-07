شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": قرارات الرئيس السيسي توفر مظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة الحماية الإجتماعية العاجلة، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب في ظل أزمة اقتصادية عالمية طالت الجميع ومنها مصر، وتهدف لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولي بالرعاية.

وأشارت "نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القرارات تعكس مدي حرص الرئيس السيسي علي توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ودعم الفئات غير القادرة، في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وأشادت " نبيه " بقرارات الرئيس السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة، خاصة في ظل تلك الظروف، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يدعم الفئات الغير قادرة وخاصة المراة المعيلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.