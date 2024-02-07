شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: قطاع كبير من المصريين يستفيد من حزمة الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قطاعا كبيرا من الشعب المصري سيستفيد من حزمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها اليوم، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي مؤشرا كبيرا، وإحساس أن الرئيس السيسي يشعر بأعباء المواطنين.

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث من حزمة حماية اجتماعية هو عبء كبير على الدولة المصرية والميزانية العامة لا تتكبد هذه الاعباء إلا لو هناك احتياطات.

وتابع: "أكيد المواطن سيشعر بقيمة هذه الزيادة، ومن 15 يوما مكناش نقدر نتكلم الكلام ده، وزي ما المواطن كان بيسمع أخبار سلبية دلوقتي في أخبار إيجابية، وشدني رقم زيادات المعاشات وهو 74 مليار جنيه، وهو رقم كبير على الميزانية ولكنه هو الأكثر مما تم الإعلان عنه".