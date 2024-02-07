شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبد الجواد: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور انتصار جديد للمواطن والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "عبد الجواد" إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وأخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن توجيه الرئيس بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة"، ترجمة مهمة لحرصه الدائم على مراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة، موضحًا أن هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي.
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