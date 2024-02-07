شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وهدية للمصريين قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو شقة أن دعم الرئيس السيسي مظلة الحماية الاجتماعية، هى بمثابة هدية للمصريين قبيل شهر رمضان الفضيل، وستكون لها مردود كبير خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم ، وستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري.
وبعث أبو شقة برسالة إجلال وتقدير واحترام للرئيس السيسي الإنسان، الذي يثبت في كل يوم أنه قائد عظيم محب لوطنه وشعبه.
وأشار أبو شقة إلى أنه على يقين بأن القادم أفضل وأن المستقبل القريب سيثبت أن الدور المصري في كافة المجالات على حق، لأنه يعتمد على منهج الصدق في كل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.
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