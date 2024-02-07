شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وهدية للمصريين قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، تاريخية، وأكدت أننا أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 ملايين مواطن، مضيفاً أن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، ستكون له دلالة إيجابية على المواطن المصري.

وأضاف أبو شقة أن دعم الرئيس السيسي مظلة الحماية الاجتماعية، هى بمثابة هدية للمصريين قبيل شهر رمضان الفضيل، وستكون لها مردود كبير خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم ، وستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري.

وبعث أبو شقة برسالة إجلال وتقدير واحترام للرئيس السيسي الإنسان، الذي يثبت في كل يوم أنه قائد عظيم محب لوطنه وشعبه.

وأشار أبو شقة إلى أنه على يقين بأن القادم أفضل وأن المستقبل القريب سيثبت أن الدور المصري في كافة المجالات على حق، لأنه يعتمد على منهج الصدق في كل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.