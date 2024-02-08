شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بقرارات الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية.

وثمن "حمزة"، في بيان صحفي لها اليوم، القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، مؤكدا أنها تصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع التي منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات وكذلك أصحاب معاشات حياة كريمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات السيد الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة هي الأعلى في التاريخ.

وأشار النائب محمد حمزة، إن قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة،، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين، موضحا أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.