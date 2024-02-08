شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: مصر تسير بنهج من الحكمة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر منذ اندلاع 7 أكتوبر وبعد مرور 5 أشهر على العدوان الغاشم على غزة، ومازالت مصر تسير في كافة الطرق السلمية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والكبار، في غياب للعدالة الدولية التي تشارك بالمجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، فلم يتقصر دورها عند بداية ما حدث في 7 أكتوبر، بل منذ عقود وتسعى إلى التوصل إلى الحق الفلسطيني الذى ظل مختطفًا بين القوى الغربية، التي طمست كافة حقوق هذا الشعب في حالة من الازدواجية المثيرة للدهشة.

وتابع "نائب التنسيقية"، إن مصر تسير بنهج من القوة والحكمة يدرس في كيفية إدارة العلاقات الخارجية، ففي الوقت التي تحافظ به على أمنها القومي لم تتردد لحظة في دعم الأشقاء داخل غزة من خلال تقديم المساندة السياسية والإغاثية التي لم تنقطع منذ بدء العدوان والحصار على القطاع.