"بلومبيرغ": أوروبا تستعد لحرب تجارية عبر المحيط الأطلسي مع ترامب إذا فاز في الانتخابات

اشارت وكالة "بلومبيرغ"، الى إن "أوروبا تستعد لحرب تجارية عبر المحيط الأطلسي مع دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني".

ولفتت الى ان "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبروكسل، بدأت بالتخطيط للطوارئ، حيث من الممكن أن تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى فرض تعريفات جديدة تستهدف الكتلة".

وذكرت الوكالة سابقا، أن فريق ترامب يقوم بتشكيل قائمة محتملة من الإجراءات ضد الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تشمل إدخال تعريفة تجارية دنيا مشتركة بنسبة 10٪.

وفرضت الولايات المتحدة في عهد ترامب في النصف الأول من عام 2018 رسوما جمركية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي - 25% و10% على التوالي، أو 6.4 مليار يورو سنويا.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالمقابل رسوم "إعادة توازن" انتقامية على واردات سلع مختلفة من أميركا بقيمة 2.8 مليار يورو.