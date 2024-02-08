انت الان تتابع خبر مطلوبون إلى القضاء العراقي.. الإطاحة بمتهمين في 3 دول عربية والان مع التفاصيل





وأشارت الى ان "المفارز تمكنت أيضا من القبض على خمسة متهمين داخل العراق مطلوبين لدول عربية واجنبية وتم ايداعهم في التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتسليم متهمة الى السلطات الأوزبكستانية اصوليا".

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكات الشرطة العربية والدولية تمكنت من استرداد متهم من جمهورية مصر العربية، والقت القبض على متهمين اثنين خارج العراق في المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان مطلوبين الى القضاء العراقي".وأشارت الى ان "المفارز تمكنت أيضا من القبض على خمسة متهمين داخل العراق مطلوبين لدول عربية واجنبية وتم ايداعهم في التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتسليم متهمة الى السلطات الأوزبكستانية اصوليا".