شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر تتقدم بطلب إحاطة بشأن طمس زخارف مسجد أبو العباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار بشأن طمس زخارف مسجد أبو العباس التاريخى بالإسكندرية.

وقالت فى طلبها إن الصور المتداولة لأعمال الترميم التى جرت بالمسجد مؤخرا أثبتت طمس واضح لزخارف شخشيخة مسجد المرسي أبو العباس والذي يعتبر واحداً من أهم المعالم في مدينة الإسكندرية، وكانت بداية تشييده عام 1933 وتمت إقامة أول صلاة فيه عام 1945، والمسجد من تصميم المعمارى الشهير ماريو روسى.

وذكرت النائبة أنه تكرر فى السنوات الأخيرة عدد من التدخلات الترميمية التى تركت الأثر أو المبنى المراد ترميمه فى حال أسوأ كثيراً مما قبل الترميم، ما نتج عنه في بعض الأحيان ضياع القيمة التاريخية والمعمارية.

وطالبت أميرة صابر بإيضاح كل أعمال الترميم التي أجريت بالمسجد والوقوف على كفاءة الجهة التي أُسند إليها الترميم، كما طالبت بإحالة طلبها إلى لجنة السياحة والآثار لمناقشته.