شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: قرارات الرئيس حماية مجتمعية قوية للمواطن ضد الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسى التي استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسرة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسى دائما يضع مصلحة المواطن المصرى نصب عينيه، ويبذل قصارى جهده لدعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن القرارات تعتبر أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل كما أنها تشمل كل فئات المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن قرارات الرئيس السيسى جاءت في وقتها لتكون مظلة حماية مجتمعية قوية للمواطن ضد موجة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله، في ظل ارتفاع أسعار سلاسل الغذاء والمحروقات والمنتجات، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والخلافات والانقسامات التي تضرب العالم أجمع، كما أن تلك القرارت جاءت قبل حلول شهر رمضان المعظم وهو ما أدخل السرور والبهجة على كافة الأسر المصرية.

وأضاف النائب أحمد إسماعيل، أن القرارات الرئاسية جاءت لتؤكد مجددا أن الرئيس السيسى ينحاز دائما للمواطن ولاشاغل له أكثر من تحسين معيشته وحياته ، وضمان تمتعه بالكرامة والعزة في الحصول على الدخل الذى يعينه على الحياة، وراينا ذلك من قبل في إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية التي تؤكد ذلك، منها تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من قرارات الحماية المجتمعية التي تصب جميعها في صالح المواطن المصرى.

وأصدر الرئيس السيسى قرارت وتوجيهات عاجلة منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ،وزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة بما يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها، إضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.