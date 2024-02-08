شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية آية مدنى عن قيادة حسام حسن للمنتخب: سيقدم أداء لا يقل عن حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني هي خطوة للأمام، لأنه يملك خبرة كبيرة في كيفية إدارة المنتخب والتعامل مع لاعبي المنتخب بروح الحماس والإثارة، لافتة إلى أنه قادر على قيادة الفريق الوطني لأداء أفضل لايقل عن ماقدمه حسن شحاته في الماضي من انجازات عديدة حصدها المنتخب خلال عهده.

وأشار نائبة تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن أكثر مايؤخذ على حسام حسن عصبيته الشديدة وهو أمر غير مفضل في الرياضة المصرية، خاصة في الألعاب الجماعية ولكنه يستطيع أن يحولها إلى أمر إيجابي من خلال استخدامها في بث الروح الوطنية لدى الاعبين وإشعال حمية الانتماء والعمل على رفع اسم مصر في المشاركات الدولية.

ونوهت "مدني"، بأن تمكن حسام حسن من التغلب على العصبية يسهم في إنجازه تاريخ مبهر مع المنتخب لاستعادة امجاد الانتصارات والتربع على عرش افريقيا مرة أخرى.