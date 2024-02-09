أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول في عدد من مناطق السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد عدد من مناطق المملكة العربية السعودية أجواء شتوية ممطرة شديدة، تتسبب في جريان السيول، بجانب نشاط واضح للرياح يصحبه انخفاض في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 28 رجب 1445ه‍/9 فبراير 2024م، توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أن هناك احتمالات لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

ووفق لما نقلته وسائل الإعلام السعودية فقد لفت المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات أثناء هطول الأمطار على أجزاء من الباحة والطائف وينبع وعسير ومكة المكرمة.

كما نشر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا كمية الأمطار المسجلة من أمس حتى اليوم.

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