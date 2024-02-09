وظائف خالية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.. طريقة التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - اهتم الكثيرون من السعوديون الباحثين عن فرصة عمل بوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، التي أعلنت عنها مؤخرًا عبر موقعها الإلكتروني، والمتاحة لحملة المؤهلات المختلفة بداية من الدبلوم فأعلى.

وكانت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أوضحت أن التقديم على وظائفها الإدارية والصحية المعلنة، يتم بشكل إلكتروني لكل من يحمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

ولفتت الشؤون الصحية أن العمل سيكون متاح بفروع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كلا من (الرياض، وجدة، والأحساء، والدمام، والمدينة المنورة).

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى أن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

مساعد طبيب أسنان (عدد 5 وظائف).

استشاري مساعد طب الأطفال العام.

أخصائي نفسي أول (عدد وظيفتين).

استشاري طب حديثي الولادة.

استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال.

طبيب طب الطوارئ.

أخصائي تمريض (عدد 8 وظائف).

مساعد المدير التنفيذي لإدارة المرافق.

أخصائي تخدير.

رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

ودعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الراغبين في التقديم على وظائفها الاطلاع على شروط وضوابط والمهام المطلوبة من كل وظيفة، حيث أن التقديم على فرص العمل الخالية ينتهي يوم 18 فبراير 2024م.

وللاطلاع على تفاصيل كل وظيفة يمكنك الدخول على الرابط التالي.. https://careers.ngha.med.sa/ar/job-search-results/