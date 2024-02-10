شكرا لقرائتكم خبر عن مد قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابه الصحفيين، استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022/ و2023)، حتى الخميس 15 فبراير 2024، على أن تسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، وذلك بناء على رغبته في تلقي النقابة عشرات الطلبات.

وأشارت نقابه الصحفيين إلى أنها لن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقدم مرة أخرى.

وتشمل المسابقة 10 فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و11 جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.