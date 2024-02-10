شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بين من لجنة الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

وتشتمل هذه الاتفاقية على 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين بصرف النظرعلى طريقة فرضها.

وأشادت اللجنة باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.