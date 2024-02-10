شكرا لقرائتكم خبر رئيس الحكومة اللبنانية: أوضاع المنطقة معقدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، على ضرورة استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة «الميادين» اللبنانية عن ميقاتي قوله، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في بيروت، إن الأوضاع في المنطقة معقدة ولا بد من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة.

بدوره أكد الوزير عبداللهيان أن التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى الحل باستمرار الحرب من أجل إنقاذ نفسه.