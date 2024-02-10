شكرا لقرائتكم خبر 3900 شخص يستفيدون من سلال المملكة برفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وجرى، أمس الأول، توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية بمركز الإيواء في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3.900 فرد، وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

بالتواكب مع ذلك، نفذ المركز مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ووزع الأسبوع الماضي 150 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.