شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يثمن اجتماع "أمناء الحوار الوطني".. ويؤكد: استجابة لدعوة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، بانعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وأكد البرديسي، أهمية استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي، وعقد جلسات مكثفة حول المحور الاقتصادين ودعوة المتخصصين والخبراء والمهتمين للمشاركة.

وعلق البرديسي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة، بقوله إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى هذه السياسات الخارجية ليست فقط سياسات متخبطة ومترنحة لكنها سياسات تؤكد أن هذه الدولة العظمى تترنح عن هذا المركز العالمى، فالمفترض أنها أكبر قوة عالمية فتتمتع بشئ من المصداقية لكن كل هذه الأكاذيب والمغالطات تؤكد ترنحها عن قيادة العالم.

وأضاف "البرديسي" فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن هذه الأكاذيب أصبحت محل سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي لكثرتها وأيضا تنضاف لسلسلة الأكاذيب مثلما قيل أن رجال المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس الأطفال واغتصبت النساء وبعدها عادت الإدارة الأمريكية لتعتذر وأنها كانت فريسة للأكاذيب الإسرائيلية، مشددا "يكذبون بمنتهى المصداقية ويدلسون بمنتهى الأمانة فنحن فى محيط من الأكاذيب".