شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يوجه تحية للرئيس: استمرار الحوار الوطنى يثبت الجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

ووجه عضو مجلس النواب التحية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” الذى أثبت أن الحوار الوطني هو حوار مستمر ولم يكن مرتبط بحدث ووقت معين كما ادعت قوى الشر الذين يرددون الأكاذيب والشائعات بأنه مرتبط بالحشد للانتخابات الرئاسية، وأثبت الرئيس أنه جاد تماما فى الحوار الوطنى، ويريد أن يكون البرنامج الشعبي الذى من خلاله يساعد فى حل المشكلات التى نعانى منها على المستوى المحلى.