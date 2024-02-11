شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن افتتاح مركز تدريب النقابة بعد تطويره.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، حاضرا بروحه من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والدور الذي تقوم به، من خلال تدريب أجيال آخرى من الصحفيين.

وأضاف "البلشى" خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا، أن هذا الدور المهم لمؤسسة هيكل يدعم مركز تدريب النقابة، مشيرا الى أنه خلال الفترة الماضية بذل المجلس جهدًا كبيرًا لاستعادة هذا المكان، وتُعد لبداية انطلاقته الثانية، متوها أنه سيتم إعلان افتتاحه مجددًا بشكل رسمي قريبًا، وذلك بمجموعة من الاستديوهات التي تم تطويرها، ومن خلال برنامج تدريبي، أشرف عليه القائمين على مركز التدريب".

واختتم خالد البلشى: "أتمنّى أن يؤدي المركز، الدور الذي كان منوطًا به أن يؤديه، سندعوكم للانطلاق الجديد للمركز خلال أيام، نتمنّى أن نكون على قدر مسؤوليتكم".