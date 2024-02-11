شكرا لقرائتكم خبر عن نائب منتقدا تصريحات بايدن: "عنده خرف.. ليس على المريض حرج وده حكم السن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، بقوله أن الأطباء الأمريكيين والخبراء والإعلاميين يؤكدوا أن الرئيس بايدن يعانى من الخرف بسبب التقدم في السن، لذلك "ليس على المريض حرج ودا حكم السن".

وأضاف عضو التنسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن قدرته على متابعة الأحداث في العالم وفى الشأن الأمريكي ليست بنفس كفاءة الرؤساء الأمريكيين السابقين، مؤكدا على أن مصر منذ اللحظة الأولى وهى تعافر من أجل دخول المساعدات إلى أهل غزة، وأن أكثر من 85% من المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى الآن هي مساعدات مصرية، ولم تتأخر الدولة المصرية لحظة في مساعدة أهالى غزة بل كان التعطيل دوما من الجانب الفلسطيني الذى يسيطر عليه قوات الاحتلال.

مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسئولة من الرئيس الأمريكي تعتبر محاولة للتهرب من المسئولية ومشاركة الولايات المتحدة للكيان الصهيوني في جرائمه واستخدام حق الفيتو ضد وقف الحرب يعنى أن أمريكا ترحب بمقتل 30 ألف فلسطيني و7 آلاف طفل وهو ما يعنى أن كل ما عاشت عليه أمريكا طوال السنوات الماضية من شعارات عن حقوق الإنسان وحرية الآخر وحرية الاعتقاد وما شابه هي مجرد شعات ليس إلا فليس من المنطقى أن تدافع دولة عن حقوق الإنسان في كل دول العالم وعندما ينتهك حق الإنسان ويقتل بالآلاف وتهدم بيوته وتضرب مرافقه الحيوية من مياه وصرف صحى وتقصف المستشفيات فلا يمكن لهذه الدولة التي تشارك في كل هذا أن تدافع عن حقوق الإنسان.

كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى كان له موقف محترم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، موقف مصر لا أحد يزايد عليه، مشيرا إلى أن نحن من نتحمل النتائج السلبية لما يعيشه الفلسطينيين من الواقع الأليم جنبا إلى جنب معهم وسنظل ندعمهم فنحن وطن عربي واحد.