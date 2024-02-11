شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: تصريحات بايدن تدل على المساندة العمياء للكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت ادعاءات عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة، بقوله إن هذا الكلام مغلوط وزائف فموقف مصر ثابت وواضح منذ اليوم الأول فى حرب غزة، وهو موقف تاريخى، مصر أعلنت فتح المعبر وقدت أكثر من ٨٠٪ من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "هلال" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تصريحات "بايدن" تأتى فى إطار المساندة العمياء من الأمريكان للإدارة الصهيونية وللأفعال الإجرامية التى يفعلها الصهاينة مع أهل غزة، مشيرا إلى أن العالم أجمع رأى معبر رفح مفتوح من الناحية المصرية وكان الأمر أمام الأمين العام للأمم المتحدة وهو على باب المعبر ولا يستطيع العبور من معبر رفح بسبب تهديدات الكيان الصهيونى، ورأينا ضربهم للمعبر من الناحية الفلسطينية أكثر من مرة.