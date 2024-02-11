شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يقترحون تعديلات خلال الجلسة العامة.. ورئيس المجلس: رديت على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب المادة 5 من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، والتي تتضمن مساعدة شهرية للمسن الأولي بالرعاية، وتنص علي "يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

جاءت موافقة مجلس النواب دون إدخال أي تعديلات، وتم رفض مقترحات التعديل المقدمة من النائب محمد الصمودي الذي طالب أن يتم صرف معاش شهريا بدلا من المساعدات.

وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي مقترحات النائب محمد الصمودي: قائلا :"وهي المساعدة الضمانية لا تنفع" مضيفا :" المعاش قوانين وأسس حسابية ودراسات أكتورية وقصة كبيرة".

وتابع:" أنا بذلك رديت علي الحكومة واللجنة، وأنا بقرأ في كل حاجة"، وتم رفض مقترح النائب.

فيما اقترح النائب محمود عصام أن يتضمن نص المادة أن لا تقل المساعدة الضمانية علي الحد الأدني للمعاش، مشيرا إلي أن الهدف من التعديلات ضمان حياة كريمة للمسن.

وعقب النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، قائلا :" نحن نتحدث عن المساعدة الضمانية وليس المعاش، فالمساعدة تختلف من حالة إلي حالة وكل حالة وفق ظروفه.

كما عقب رئيس المجلس، قائلا: اللائحة التنفيذية تحدد المساعدات الشهرية وقد تحدد ملبغ أكبر لبعض الحالات".

وفي نهاية المناقشات تم الموافقة على المادة دون أي تعديلات".