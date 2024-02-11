شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر خدمة "الدليفرى" للمعاش والمساعدات الشهرية للمسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب فكر توصيل المعاش "دليفري" والمساعدات الشهرية للمسنن، مقابل رسوم بسيطة، وذلك في المادة 6 بمشروع قانون حقوق رعاية المسنين.

ونصت المادة علي :"تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولي بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولي بالرعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وبشأن الرسوم التي سوف يدفعها المسن مقابل هذه الخدمة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن هذا الأمر أثير خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة وللعلم أن هذه الرسوم لن تتجاوز الـ10 أو 20 جنيها".