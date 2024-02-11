وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى أمير دولة قطر لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يهنئان أمير قطر بنجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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