الملك وولي العهد يهنئان أمير قطر بنجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى أمير دولة قطر لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.