الاتحاد العمالي: لمساواة العاملين في قطاع البلديات بزملائهم في الادارات العامة

أعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان، انه "يتابع عن كثب المناقشات الجارية في الحكومة حول مطالب العاملين في القطاع العام في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العاملين في هذا القطاع"، منوها ب"الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة في هذا الإطار".

وأعرب الاتحاد عن "قلقه العميق من مغبة عدم مساواة العاملين في قطاع البلديات واتحادات البلديات بزملائهم في الادارات العامة وغني عن البيان المهام والاعباء التي اناطها القانون بهذا القطاع والمراسيم التي صدرت عن الحكومة منذ جائحة كورونا والازمة الاقتصادية وأزمة النزوح وتداعياته حتى يومنا هذا، وما ألقته على البلديات من اعباء اضافية لا تزال ترزح تحتها"، محذرا من "مغبة تجاهل حقوق العاملين في البلديات واتحادات البلديات لجهه مساواتهم مع زملائهم في القطاع العام انصافا وتحفيزا لهم للمضي في تأديه اعمالهم وخاصةً في التعويضات اليومية للنقل (صفائح البنزين)".

ودعا الحكومة الى "دراسة موضوعية لاوضاع البلديات واتحادات البلديات وللعاملين في هذا القطاع الحيوي والاساسي والذي يشكل جزءا لا يتجزا من القطاع العام"، منوها ب"كل مسعى في سبيل تحقيق انصاف هذه الشريحه من اللبنانيين".