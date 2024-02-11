شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل القومى للاتصالات: حققنا 110% من المستهدف فى ختامى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت المؤشرات كالآتى:
• تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81 مليار جنيه بنسبة 110% من المستهدف البالغ نحو8.91مليار جنيه، وبزيادة 13% عن إيرادات العام السابق البالغة نحو 8.70 مليار جنيه.
• تحقيق فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 6.62 مليار جنيه بنسبة 118% من المستهدف البالغ 5.62 مليار وبزيادة 13% من فائض العام السابق البالغ 5.85 مليار جنيه
• المساهمة في موارد الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 مليارات جنيه تمثلت في فائض للحكومة وضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة نتيجة لنشاطه عن السنة المالية 2022/2023
• تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة (مشروع حياة كريمة، وتغطية الطرق، وتغطية المناطق الحدودية)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز