مصر تتحرك وتحشد دباباتها شمال سيناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتواكب مع الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، حشد الجيش المصري قواته بالقرب من الحدود، بعد ساعات من تهديد القاهرة بإلغاء اتفاقية السلام التي وقعت مع إسرائيل قبل 46 عاما.

وأكد مصدران أمنيان أن مصر أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء، خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، جاء هذا الانتشار قبل توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث لجأ إليها الكثير من سكانها، بعد شن العمليات العسكرية في شمال غزة، مما زاد المخاوف المصرية من أن الفلسطينيين قد يحاولون الفرار من الهجوم، من خلال محاولة الاندفاع إلى الحدود المصرية.

وقامت مصر عقب اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي ببناء جدار حدودي خرساني يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار عن الأرض، وتعلوه أسلاك شائكة، وقالت المصادر الأمنية «إن القوات قامت أيضا ببناء سواتر، وعززت المراقبة على المواقع الحدودية».

وبحسب الصحيفة، أظهرت صور من الأقمار الصناعية التقطت في أوائل فبراير الجاري، 3 طبقات رأسية من الأسلاك الشائكة الملفوفة مثبتة أعلى الجدار الفاصل على الحدود.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح، وتدمير 4 كتائب تابعة لحماس يقول إنها منتشرة هناك.