شكرا لقرائتكم خبر إجلاء 40 متطرفا يمنعون وصول المساعدات لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم إجلاء حوالي 40 متظاهرا من معبر «كرم أبو سالم»، بعد أن نصبوا الخيام لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء في تقرير في الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه تم إبعاد المتظاهرين عن المنطقة، دون استخدام القوة من قبل الشرطة.

مضيفا بأن الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلية ما زالت متمركزة في المعبر، لمنع عودتهم إلى المنطقة العسكرية المغلقة.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، قامت مجموعات من المتظاهرين اليمينيين بإغلاق المعبر، في محاولة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة.