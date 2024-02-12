شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تمنع الأجنبى من الحصول على الجنسية المصرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26 لسنة 1975، على بعض الضوابط والشروط لتمكن أي أجنبي من الحصول على الجنسية المصرية، كان من بين هذه الشروط أن تكون ولادته في مصر وعند بلوه لسن الرشد يتمكن من التمتع بها، بجانب جنسيته الأخرى.

ولكن هناك بعض الحالات التي تعيق حصولك على الجنسية المصرية، وهي كالتالي:

1.عدم إجادة اللغة العربية

2.اصابتك بعاهه تجعلك عالة على المجتمع

3.سبق الحكم عليك بعقوبة جناية أو مقدية للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

4. سيئ السمعة

5. ليس لديك مصدر مشروع لكسب الرزق

6. كانت مدة اقامته في مصر أقل من 10 سنوات متواصلة.