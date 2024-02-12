شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى: تصريحات "بايدن" هدفها تبرير موقفه الداعم لإسرائيل فى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية هي مجرد محاولة لتبرير موقفها الضعيف أمام الشعب الأمريكي بعد دعمها لإسرائيل في هذه الحرب، مشيرا إلى أنها تحاول جاهدة قصر القضية الفلسطينية على مسألة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف العرابي، لـ ”الخليج 365”، أن العالم كله شاهد على جهود مصر منذ اليوم الأول للحرب في قضية المساعدات الإنسانية، فقد قدمت مصر الكثير في سواء من جلال تقديم أكثر من 80% من حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة وحدها ، فيما يشترك العالم في الـ 20% المتبقية، أو الضغوط التي مارستها على المجتمع الدولى من أجل الضغط على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع القابع تحت الحصار.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن ادعاءات الرئيس الأمريكي لها علاقة مباشرة بالانتخابات الأمريكية ومحاولة إرضاء اللوبي اليهودى بتحميل مسئولية التدهور الإنساني داخل القطاع لأطراف أخري غير إسرائيل.