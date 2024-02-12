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مجلس النواب يقر زيادة للمعلمين تصل لـ360 جنيها.. وكبير المعلمين 580

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

 

ووفقا لنص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93) مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

 

              

 

الوظيفة                                 جنيه / شهرياً

 

 

 

كبير معلمين                           360

 

 

 

معلم  خبير                           330

 

 

 

معلم أول (أ).                    250

 

 

 

معلم أول.                         200

 

 

 

معلم / معلم مساعد.            150

 

 

كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:

 

 يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93) مكررا ۱ من القانون رقم 102 لسنة 1961المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي

 

 

 

الوظيفة                         جنيه / شهرياً

 

 

 

كبير معلمين.                       580

 

 

 

معلم خبير.                          590

 

 

 

معلم أول (1).                  600

 

 

 

معلم أول.                        630

 

 

 

معلم / معلم مساعد.         670

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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